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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 zanlı tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 25 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:28
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 zanlı tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı ile ekiplerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen baskınlarda göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele maksadıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen örgütlü suç şebekesine operasyon düzenledi.

Kentteki farklı adreslere eş zamanlı olarak operasyon yapan ekipler, 25 göçmen kaçakçısı şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan zanlılardan 11'i mahkemece tutuklanırken, 14'ü adli kontrolle serbest kaldı.

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