Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şanlıurfa'da İki Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:29
Şanlıurfa'da İki Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, kırsal Arıkök Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. M.M. yönetimindeki 27 AUP 479 plakalı otomobil, karşı yönden gelen P.D. idaresindeki 27 AEL 829 plakalı araçla çarpıştı.

Acil Müdahale

Olayın ardından, ihbar üzerine hızla kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere taşındı.

Sonuç

Kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi makamlar tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında güncellemeler alınacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor