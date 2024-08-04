Şanlıurfa'da İki Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, kırsal Arıkök Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. M.M. yönetimindeki 27 AUP 479 plakalı otomobil, karşı yönden gelen P.D. idaresindeki 27 AEL 829 plakalı araçla çarpıştı.

Acil Müdahale

Olayın ardından, ihbar üzerine hızla kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere taşındı.

Kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi makamlar tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Yaralıların sağlık durumu hakkında güncellemeler alınacaktır.