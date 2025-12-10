DOLAR
Şanlıurfa'da kurt saldırısı: 18 koyun telef oldu

Şanlıurfa Ceylanpınar kırsalında merada saldıran kurt 18 koyunu telef etti; saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı, birçok koyun da yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:41
Şanlıurfa'da kurt saldırısı: 18 koyun telef oldu

Şanlıurfa'da kurt saldırısı: 18 koyun telef oldu

Olay

Şanlıurfa'nın kırsalında meydana gelen olayda, Ceylanpınar ilçe kırsalında merada otlayan sürüye bir kurt saldırdı. Saldırı sonucunda 18 koyun yaralanıp telef oldu.

Görüntüler ve yaralı sayısı

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kayda yansıyan görüntülerde saldırının hızlı ve ani olduğu görülürken, telef olan 18 koyunun yanı sıra birçok koyunun da yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi henüz paylaşılmadı.

