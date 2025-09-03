Şanlıurfa'da Minibüs Şoförüne Bıçaklı Saldırı — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Şanlıurfa'da minibüs şoförüne bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Haliliye Direkli Mahallesi'nde dehşet anları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü M.K., durağa yanaştığı sırada akrabası olduğu öğrenilen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay anı, aracın güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

Kamera görüntülerinde, saldırganın duran aracın şoför tarafındaki pencereye yaklaştığı, önce M.K.'yi eliyle çektiği ardından bıçakladığı görülüyor. O esnada araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, M.K.'yi pencereden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da kayıtlarda yer aldı.

Saldırı sonrası minibüsüyle bölgeden uzaklaşan M.K., güzergah üzerinde karşılaştığı polis ekipleri'nden yardım istedi. Kolundan yaralanan M.K., ekiplerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sürüyor.