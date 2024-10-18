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Şanlıurfa'da Polise Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Siverek'te polise silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı, olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 20:20
Şanlıurfa'da Polise Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa Valiliğinden Önemli Açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesinde meydana gelen polise yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Olayın Gelişimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıömer Mahallesi'nde bir kişinin çevresindeki iki kişiyi silahla tehdit ettiğine dair ihbar alındı. Bu durumda, polis ekipleri derhal olay yerine hareket etti.

Saldırı ve Yakalama Süreci

Polis ekipleri, zanlının ikametine yakın bir sokakta, elinde tabanca ile saldırıya geçtiğini tespit etti. Olayda, ekip aracının sağ ön lastiği mermiden isabet alırken, personelde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yakalama ve Tutuklama

Failin ikna edilmesiyle tabancasını yere bırakması sağlandı. Ancak bu süreçte, olayın tanıklarından bazıları tarafından darbe girişiminde bulunulması üzerine müdahale gerekti. Ardından, silahlı saldırının şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten Uyarı

Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Güvenlik güçlerine karşı mukavemet ve saldırı girişimlerinde bulunanlar, yasal çerçevede müdahale edilerek etkisiz hale getirilmektedir." Yukarıdaki durum, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen unsurlar için geçerlidir.

Olayla ilgili detaylar, bir ihbar üzerine gelen polis ekibine ateş eden M.K.'nin tabancasıyla gerçekleşti. Soruşturma detayları ise devam etmektedir.

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