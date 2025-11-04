Şanlıurfa'da Ruhsatsız Depoda Onlarca Koli Sahte Zirai İlaç Ele Geçirildi

Eyyübiye ekipleri ortak denetimde riskli üretim tesisini ortaya çıkardı

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, tarımsal üretim ve insan sağlığı için oldukça riskli olduğu değerlendirilen ürünler tespit edildi.

Denetimler sonucu belirlenen adreste ruhsatsız zirai ilaç dolumu yapıldığını ve ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını saptayan ekipler, adrese yaptığı operasyonda depo ve eklentilerinde kapsamlı arama gerçekleştirdi.

Aramada, çok büyük miktarda kimyasal madde, zirai ilaç ambalajları, dolum ve kapama makineleri ele geçirildi. Ayrıca piyasadan toplanmış boş ambalajların yeniden doldurularak etiketlendiği ve kolilenerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

Denetimde ayrıca son tüketim tarihi geçmiş orijinal ürünlerin de bulunduğu tespit edildi.

Onlarca koli kimyasal ilaca el koyan zabıta ekipleri, ticari kaydı ve ruhsatı bulunmayan depoyu mühürleyerek ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

Tutanakla el konulan kimyasal maddeler ise yetkili ekipler tarafından gömülerek imha edildi.

