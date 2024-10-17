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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon Düzenlendi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:21
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon Düzenlendi

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştiren silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, bu operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Hasan Şıldak’tan Açıklama

Vali Şıldak, silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 ayrı adrese baskın yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda toplamda 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, değişik silahlara ait 28 şarjör ve çeşitli boyutlarda 882 fişek ele geçirildi. Ayrıca bir hücum yeleği ve terör örgütüne ait 3 sembol de bulundu.

Yürütülen Soruşturma

Ele geçirilen malzemelerle birlikte 7 şüpheli, yasal işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Vali Şıldak, operasyonların süreceğini ve camianın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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