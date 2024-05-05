Şanlıurfa'da sınırdan giriş teşebbüsünde bulunan PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şanlıurfa'da Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik güçleri terörist hakkında adli işlem başlatırken, bölgede operasyonlar sürüyor.

Sınır Hattındaki Önlemler Artırıldı

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına dair istihbarat bilgisi üzerine, Şanlıurfa sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, teröristin girişini engellemek için teyakkuza geçti.

Terörist Sınır Hattında Yakalandı

Artırılan önlemler sonucunda, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen terörist, sınır hattında yakalandı. Terörist, sorgulanmak üzere güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Adli İşlem Başlatıldı

Yakalanan terörist hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatarak diğer teröristlerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.