Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Meşhur Yıldız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Mehmet Fatih Yıldız (37) isimli şahsın sulama kanalında kaybolmasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Olay, 26 Temmuz tarihinde, ilçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında gerçekleşti.

Yıldız’ın sudan akıntıya kapılması ile başlatılan arama çalışmaları, ekiplerin yoğun bir çaba içerisinde sürdürdüğü 50 kilometrelik alanda gerçekleştirilmektedir. Dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla bölgedeki su yüzeyinde ve altında kapsamlı aramalar yapılıyor.

Yıldız’ın ailesi, olay yerinde endişe dolu bekleyişlerini sürdürmekte. Arama çalışmalarının düzenli ve koordineli bir şekilde yürütüldüğü bölgede, özellikle 29 kişilik bir ekip görevlendirilmiş durumda.

Arama çalışmaları, gün içerisinde hava koşulları nedeniyle yarına kadar ara verilmek üzere sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak devam edecek.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.