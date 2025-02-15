Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Çetelerine Darbe!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 1 kilo 180 gram eroin ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 zanlı tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak'tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürüldüğünü vurguladı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonlarda toplamda 30 kilogram kubar esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca, bir av tüfeği, üç hassas terazi ve üç uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Vali Şıldak, operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, adli süreç sonunda 2 zanlının tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da 1 kilo 180 gram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 30 kilogram kubar esrar, 1 kilo 180 gram eroin, 220 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 3 hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.