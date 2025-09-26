Şanlıurfa Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, fişek, şarjör ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:17
Şanlıurfa Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 560 uzun namlulu tüfek fişeği, 10 şarjör, ayrıca silah dürbünü ile birlikte tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, kase, 4 bilezik parçası ve 49 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

