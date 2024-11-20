Şanlıurfa Öğretmen Akademileri Açılışında Yelkenci'den Önemli Mesajlar

Öğretmenlerin Kültürel Zenginliği Genişletilmeli

Şanlıurfa'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmenlerin eğitim gücünü artırmak için kültürel etkileşimin gerekliliğini ifade etti.

Yelkenci, Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışta, "Öğretmenlerimiz ne kadar çok kültür membaından beslenirse, şehirle ve insanla temas ederse o kadar kendi dünyaları genişleyecektir." sözleriyle eğitimdeki kültürel zenginliğin önemine dikkat çekti.

Akademilerin Amacı Öğretmenleri Geliştirmek

Yelkenci, öğretmen akademilerinin birincil amacının, öğretmenleri bulundukları çevrelerin dışına çıkararak farklı deneyimler kazandırmak olduğunu belirtti. Öğretmenlere, alışkanlıklarının ötesinde bir eğitim dünyası sunmak istediklerini vurguladı.

"Öğretmen akademilerinin bir özelliği gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. Başvurular alınır, isteyenler katılır. Gönüllü öğretmenlerimizin katkıları çok büyük, bu süreç onların değerlerini akademilere yansıtma fırsatıdır." diyen Yelkenci, öğretmenlerin zenginleştirilmesiyle toplumsal birlikteliğin güçleneceğinin altını çizdi.

Vali ve Katılımcılardan Destek

Vali Hasan Şıldak, bu projenin eğitimcilerin donanımı ile birikimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye katılımından dolayı teşekkür etti. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve diğer idareci-öğretmenlerin katılımıyla müzik dinletisi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci (sol2), Şanlıurfa'da Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci (sol2), Şanlıurfa'da Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Şanlıurfa Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katıldı.