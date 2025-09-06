DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

Şanlıurfa ve Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na Destek

Şanlıurfa ve Kilis'te toplanan gruplar, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yaptı; dualar okundu, sloganlar atıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:22
Şanlıurfa ve Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na Destek

Şanlıurfa ve Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na Destek

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirip Filistin'e destek sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, grup adına yaptığı açıklamada Gazze'yi, "çocukların gülüşlerinin bombaların altında susturulduğu, annelerin gözyaşlarının sel olduğu kutlu bir şehir" olarak tanımladı.

Gazze'nin sadece bir coğrafya değil, ümmetin kalbi ve insanlığın vicdanı olduğunu ifade eden Atila, şöyle konuştu:

"Ama siyonist, barbar, işgalci İsrail terör şebekesi, bu kalbi yıllardır kuşatma altında tutuyor, ilaçsız bırakıyor, gıdasız bırakıyor, elektriksiz, susuz bırakıyor. Kardeşlerimiz, açlığa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor. 15 yıl önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ile devam eden sudaki intifada, küresel bir vaziyete dönüşmektedir. Bunun somut örneği Küresel Sumud Filosu'dur. Erdem ve vicdanın adı olan bu hareketin amacı, İsrail'in Gazze ablukasını deniz yoluyla kırmak, insani yardım ulaştırmak ve küresel vicdani desteği harekete geçirmektir."

Dua okunmasının ardından program sona erdi.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda da sloganlar atıldı ve dua edildi.

Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini belirterek Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurguladı.

"Gazze'deki durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır. Gazze'de açıkça soykırım yapılırken, ablukayla Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası mekanizmalar bu durumu 'kıtlık' olarak isimlendirmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Şanlıurfa’da Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı. Rabia...

Şanlıurfa’da Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı. Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Şanlıurfa’da Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı. Rabia...

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar
3
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
4
Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem
5
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki
6
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında
7
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı