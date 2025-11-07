Sapanca’da Villada Gizemli Ölüm: 2 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca'da bir villada fenalaşan Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27), kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi; otopsi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:23
Sapanca’da Villada Gizemli Ölüm: 2 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca’da villada gizemli ölüm: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve başlatılan soruşturma

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içinde bulunan villada meydana geldi. Villada kalan dört arkadaş arasında bulunan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27), sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, sırasıyla Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi; doktorların tüm çabalarına karşın yaşamlarını yitirdiler.

Olay yerinde ve cesetlerde yapılan ön incelemede, vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izi tespit edilmedi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE SİTE İÇİNDEKİ BİR VİLLADA FENALAŞAN FİLİSTİN UYRUKLU 2 KİŞİ...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE SİTE İÇİNDEKİ BİR VİLLADA FENALAŞAN FİLİSTİN UYRUKLU 2 KİŞİ, KALDIRILDIKLARI HASTANELERDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE SİTE İÇİNDEKİ BİR VİLLADA FENALAŞAN FİLİSTİN UYRUKLU 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı