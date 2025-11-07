Sapanca’da Villada Gizemli Ölüm: 2 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca’da villada gizemli ölüm: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve başlatılan soruşturma

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içinde bulunan villada meydana geldi. Villada kalan dört arkadaş arasında bulunan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27), sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, sırasıyla Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine sevk edildi; doktorların tüm çabalarına karşın yaşamlarını yitirdiler.

Olay yerinde ve cesetlerde yapılan ön incelemede, vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izi tespit edilmedi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

