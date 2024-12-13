Saraybosna'da 'Anadolu'dan Esintiler' Türk Caz Konseri Coşkusu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 'Anadolu'dan Esintiler' adlı Türk caz musikisi konseri gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda sahne alan Anıl Şallıel ve Mareechi Asu, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

15. Yıl Kutlaması

Bu özel konser, YEE’nin Bosna Hersek’teki ilk merkezi olmasının yanı sıra, kuruluşun 15. yıl dönümünü kutlaması çerçevesinde yapıldı. Anadolu'nun eşsiz ezgileri, caz müziğinin büyülü tınılarıyla buluşarak katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Büyüleyici İlgiden Bahsedildi

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, etkinlikle ilgili açıklamasında, 15 yıl boyunca binlerce etkinlik gerçekleştirerek, on binlerce öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Yaman, "Bosna Herseklileri farklı bir müzikle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ile bulunduğumuz ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Konsere olan ilginin yoğunluğuna dikkat çeken Yaman, koltukların tamamen dolduğunu ve birçok kişinin ayakta izlediğini ifade etti. Etkinliğe Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Bosna Hersekli yetkililer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda düzenlenen konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda düzenlenen konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.