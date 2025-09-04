DOLAR
Saraybosna'da 'Kağıttan Gemiler'le Küresel Sumud Filosu'na Destek

Saraybosna'da onlarca kişi Miljacka Nehri'ne kağıttan gemiler bırakarak Filistin ile dayanışma ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:35
Eylem ve Dayanışma

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Miljacka Nehri'nin Bentbaşı mevkisinde bir araya gelen onlarca kişi, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırma çağrısına destek amacıyla kağıttan gemiler suya bıraktı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan grup, eylem sırasında "Özgür Filistin" sloganları attı ve kağıttan gemilere "ablukayı kaldırın" yazıları yazdı. Bazı katılımcılar ise "Soykırımı durdurun" pankartları taşıdı; eyleme şehirdeki turistler de destek verdi.

Küresel Sumud Filosu ve Uluslararası Destek

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, 44'ten fazla ülke tarafından destekleniyor. Filoya bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün, İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud Nedir?

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalma, kimlik ve kültürü yaşatma, şiddet içermeyen sivil itaatsizlikle işgale direnme ve alternatif kurumlar inşa etme yaklaşımlarını ifade ediyor. Bu kavramı tasvir etmek için Filistin'de sıklıkla zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.

