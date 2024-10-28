Saraybosna'da Vakıfların Hukuki Durumu Konferansı

Saraybosna'da Uluslararası Vakıf Konferansı Düzenlendi

Saraybosna, Bosna Hersek'in başkenti, "Bosna Hersek ve Türkiye'deki Vakıfların Hukuki Durumu: Karşılaştırmalı Bakış Açıları" başlıklı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Bu etkinlik, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlendi. Konferans, Bosna Hersek ve Türkiye'den birçok uzmanı bir araya getirerek iki ülkenin vakıf uygulamalarını derinlemesine ele aldı.

Hukuki Durumun Geliştirilmesi Üzerine Öneriler

Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Amila Svraka Imamovic, Bosna Hersek'in karmaşık hukuki yapısını eleştirerek, vakıf mülklerinin iadesinin sağlanması için ivedilikle bir iade yasasının çıkarılmasının gerekliliğini vurguladı. Imamovic, "Dini topluluklara ait mülklerin geri verilmesi durumunda tüm toplumların güveni kazanılır. Örneğin Saraybosna'daki Başçarşı'nın tamamı vakıf mülküdür," dedi.

Vergi ve Yönetim Sorunları

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic ise, iade yasa tasarısının önemini öne çıkararak, ülkede birçok vakıf mülkünün yerel yönetimlerin elinde olduğunu belirtti.

Tarihsel Kırılmalar ve Ortak Miras

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Afra Aksoy, iki ülkenin tarihsel süreçlerini akademik olarak incelemek istediklerini dile getirerek, "Bosna Hersek ve Türkiye, Osmanlı vakıf hukuku açısından ortak bir mirasa sahiptir. Osmanlı sonrası dönemdeki dönüşümleri ve mevcut durumları incelemek amacıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, ayrıca, "Bu sadece mal varlığı meselesi değil aynı zamanda bir kültürel etkileşim ve ortak kültür meselesidir. Vakıfların etkin bir şekilde işleyebilmesi için bu alanda yapılan çalışmalar önemli bir dönüşüm sağlamaktadır," ifade etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bosna Hersek ve Türkiye'deki Vakıfların Hukuki Durumu: Karşılaştırmalı Bakış Açıları" konulu uluslararası konferans düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bosna Hersek ve Türkiye'deki Vakıfların Hukuki Durumu: Karşılaştırmalı Bakış Açıları" konulu uluslararası konferans düzenledi.