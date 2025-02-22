Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşanıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 145 cm'ye ulaştı ve hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akını gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:44
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu gözlemleniyor.

Sarıçam ormanları arasında uzanan uzun pistleri ve kristal karıyla dikkat çeken kayak merkezinde, kar kalınlığı 2. etap pistlerde 145 santimetreye ulaşmış durumda. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kayma keyfini yaşamaya devam ediyor.

Kayak merkezinde, toplamda 5 telesiyej ve 30 kilometreyi aşkın farklı uzunluklarda 10 pist mevcut. Kayak eğitmeni Kürşad Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde çok iyi bir kar yağışı gerçekleştiğini belirtti. Üstündağ, "Hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Çok kaliteli ve yaklaşık 1 metre kar yağdı. Bütün kayakseverler hafta sonunu fırsat bilip burayı değerlendirdi. Herkesi buraya bekliyoruz," dedi.

İstanbul'dan gelen Itır Tavşancı ise Sarıkamış'ı çok sevdiklerini aktararak, "Her şey gayet güzel. Kara hasrettik zaten, gayet iyi oldu," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

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