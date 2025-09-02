DOLAR
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi Kasım'da Tamamlanacak

Sarıkamış'a kurulacak suni karlama sistemiyle sezon uzatılacak; tesisin Kasım ayı ortasında tamamlanması hedefleniyor, 10 pist ve 5 telesiyejli merkez rezervasyon güveni kazanacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:52
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi Kasım'da Tamamlanacak

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezine suni karlama sistemi kuruluyor.

Merkez ve pist bilgileri

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

Hedefler ve yetkili açıklamaları

Her yıl yurt içi ve dışından misafir ağırlayan merkezde yapımına başlanan sistemle, turistlere kayak garantisi verilmesi ve sezonun uzatılması hedefleniyor.

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan bölgede incelemede bulunup, suni karlama sistemi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kayak merkezinde otel ve yatak kapasitesinin iyi olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İklimden dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda karla ilgili sıkıntılar olmuştu. Çok şükür 1,5 ay önce suni karlama tesisimizin ihalesini yaptık. Dünyanın en iyi müteahhitlerinden biri de aldı. Bu işlerde müteahhidin iyi olması çok önemli. Kasım ayı ortasında suni karlama tesisimizi bitirerek, artık Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon tarihi belli olacak şekilde girmiş olacağız. Bu sistemin en büyük avantajı, sezon tarihi belli olduğu zaman otellerimize yapılacak rezervasyonlarda da sıkıntı yaşanmıyor. Gerçekten Sarıkamış için büyük yatırım. Büyük yatırımlar, büyük destekle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her zaman olduğu gibi gazi Kars'ımıza destek oldu ve olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Ankara’da bu işleri takip eden sayın vekilimize teşekkür ediyoruz."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hayallerin gerçek olduğunu belirterek, "Buraya geldik, inceledik ve devasa bir yatırımla karşılaştık. Kasım ayında bitirilecek bu proje ile Sarıkamış'ımızda kayak anlamında sezonu uzatmış olacağız." dedi.

