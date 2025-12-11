Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak 2026'da Anılacak | Türkiye Şehitleriyle Yürüyor 111. Yıl

Sarıkamış Şehitleri 3-4 Ocak 2026'da Anma Programıyla Anılacak

Sarıkamış Şehitleri, Türkiye Şehitleriyle Yürüyor 111. Yıl Anma Programı kapsamında 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle yâd edilecek. Programın detayları için bir hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantı ve Organizasyon

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ziya Polat başkanlık etti. Toplantıda anma etkinliklerinin ayrıntıları ve program akışı değerlendirildi.

Program Akışı

Etkinlikler 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayacak. Günün programında şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesi planlanıyor. Aynı gün ayrıca kardan heykellerin açılışı, meşaleli kayak gösterisi ve Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulması yer alacak.

Programın akışı, katılımcıların 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yapılacak yürüyüşüyle devam edecek ve yürüyüş Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

4 Ocak 2026 Pazar günü ise anma yürüyüşü Sarıkamış Kızılçubuk'ta başlayıp Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Anma programı, Çelik kanatların gösterisi ile sona erecek.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 3-4 OCAK’TA ANILACAK(KARS-İHA)