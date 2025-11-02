Sarıkamış'ta 'Temiz çevre sağlıklı nesil' Projesi: Öğrenciler 100 Poşet Çöp Topladı

Sarıkamış'ta "Temiz çevre sağlıklı nesil" projesiyle 100 poşet çöp toplandı

Farkındalık için üniversite öğrencileri sahadaydı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Temiz çevre sağlıklı nesil" projesi kapsamında ilçe girişindeki TOKİ konutları bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinasyonunda bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, eldivenlerini takarak çevredeki atıkları topladı. Öğrenciler, topladıkları 100 poşet çöpü çöp konteynerlerine ve belediyenin çöp aracına boşalttı.

Öğrencilerden çevre çağrısı

Narin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Ateş, "Levent hocamızın önderliğinde burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkes çöplerini yere atmazsa, temiz tutmaya çalışırlarsa, hassasiyet oluştururlarsa hiçbir sorun olmaz. Burası Turizm ve şehitler bölgesi onun için çok önemli bir yer." dedi.

İbrahim Gök ise etkinliklerin her hafta sonu düzenlendiğini belirterek, "Arkadaşlarla çevre bilinci ve temizlik açısından, insanlara örnek olmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Herkes kapısının önünü temiz tutarsa, çevremiz temiz olur." ifadelerini kullandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri "Temiz çevre sağlıklı nesil” projesi kapsamında 100 poşet çöp topladı. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde ilçe girişindeki TOKİ konutları bölgesinde çöp topladı.