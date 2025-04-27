Sarıyer Açıklarındaki Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu

Sarıyer açıklarında meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan Teknenin Detayları

TEKNE, Kilyos açıklarında seyehat ederken arızalandı ve içinde iki kişi ile birlikte sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, hızlı tahlisiye botu KEGM-5 ile olay yerine intikal ederek tekneyi yedeklemeyi başardı.

Yapılan açıklamada, 8 metre boyundaki teknenin güvenli bir şekilde Rumeli Feneri'ne yanaştırıldığı belirtildi. Bu hızlı müdahale sayesinde, denizdeki iki kişinin hayati riski ortadan kaldırıldı ve güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldılar.

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri'ne yanaştırıldı.