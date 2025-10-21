Sarkozy Hapse Giriyor: Paris'te Destek Gösterisi

Libya davası kapsamında 5 yıl hapse mahkum edilen Nicolas Sarkozy için, oğulları çağrısıyla Paris'te destek gösterisi düzenlendi; bugün La Santé Cezaevi'ne girecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:36
Sarkozy Hapse Giriyor: Paris'te Destek Gösterisi

Sarkozy için Paris'te destek gösterisi

Fransa'da Libya davası kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için Paris'te destek gösterisi düzenlendi. Gösteri, Sarkozy'nin bugün hapse gireceği gün gerçekleşti.

Gösteri, Sarkozy'nin oğulları Louis, Pierre ve Jean'in çağrısıyla, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde bulunan konutunun önünde toplandı.

Gösterinin ayrıntıları

Destekçiler, yerel saatle 10.00 sularında La Santé Cezaevi'ne gidecek olan Sarkozy'ye desteklerini dile getirdi. Eylemciler ellerinde Fransa bayrakları taşıdı, çocuklarıyla gelen yüzlerce kişi "Nicolas" ve "Adalet utansın" sloganları attı.

Bir göstericinin taşıdığı pankartta "Adalet utansın. Bir Cumhurbaşkanı hapiste" yazısı yer aldı. Çevre sakinleri gösteriyi balkonlarına çıkarak takip etti.

Sarkozy'nin çocukları, babalarını cezaevine girmeden önce görmek için sabahın erken saatlerinde evine geldi. Eski Cumhurbaşkanı, eşi Carla Bruni ile el ele konutundan çıkarken göstericileri selamladı ve ardından arabasına binerek cezaevine doğru yola çıktı.

Sarkozy'nin cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik ve pencereli bir hücrede tutulacağı bildirildi.

Dava süreci

Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Kendisine, 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddiasıyla suçlamalar yöneltildi. Bu iddiaların ardından 2013'te soruşturma açıldı ve kamuoyunda "Libya davası" olarak anılan yargı süreci başladı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'de görülen davada Sarkozy hakkında kararını verdi. Mahkeme, eski Cumhurbaşkanıyı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etti. Diğer yandan mahkeme, Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmetti.

Sarkozy karara itiraz etti; ancak mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşti.

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve bugün hapse...

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve bugün hapse girecek olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için destek gösterisi düzenlendi. Sarkozy'nin oğulları Louis, Pierre ve Jean'in çağrısıyla, destekçileri eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı.

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve bugün hapse...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor