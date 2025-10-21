Sarkozy Hapse Giriyor: Paris'te Destek Gösterisi

Sarkozy için Paris'te destek gösterisi

Fransa'da Libya davası kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için Paris'te destek gösterisi düzenlendi. Gösteri, Sarkozy'nin bugün hapse gireceği gün gerçekleşti.

Gösteri, Sarkozy'nin oğulları Louis, Pierre ve Jean'in çağrısıyla, eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde bulunan konutunun önünde toplandı.

Gösterinin ayrıntıları

Destekçiler, yerel saatle 10.00 sularında La Santé Cezaevi'ne gidecek olan Sarkozy'ye desteklerini dile getirdi. Eylemciler ellerinde Fransa bayrakları taşıdı, çocuklarıyla gelen yüzlerce kişi "Nicolas" ve "Adalet utansın" sloganları attı.

Bir göstericinin taşıdığı pankartta "Adalet utansın. Bir Cumhurbaşkanı hapiste" yazısı yer aldı. Çevre sakinleri gösteriyi balkonlarına çıkarak takip etti.

Sarkozy'nin çocukları, babalarını cezaevine girmeden önce görmek için sabahın erken saatlerinde evine geldi. Eski Cumhurbaşkanı, eşi Carla Bruni ile el ele konutundan çıkarken göstericileri selamladı ve ardından arabasına binerek cezaevine doğru yola çıktı.

Sarkozy'nin cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik ve pencereli bir hücrede tutulacağı bildirildi.

Dava süreci

Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Kendisine, 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddiasıyla suçlamalar yöneltildi. Bu iddiaların ardından 2013'te soruşturma açıldı ve kamuoyunda "Libya davası" olarak anılan yargı süreci başladı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'de görülen davada Sarkozy hakkında kararını verdi. Mahkeme, eski Cumhurbaşkanıyı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etti. Diğer yandan mahkeme, Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmetti.

Sarkozy karara itiraz etti; ancak mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşti.

