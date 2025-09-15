Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda toplam 601 kilo uyuşturucu ve 1 milyar 130 milyon lira değerinde ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:52
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın operasyonları sonucu büyük miktarda esrar ve kokain bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 1 milyar 130 milyon lira değerinde 310 kilo esrar ile 291 kilo kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Bakanlık, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

