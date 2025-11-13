SASKİ, SAÜ Öğrencilerine İçme Suyunun Yolculuğunu Yerinde Gösterdi

Arıtma tesislerinde teoriyi uygulamaya dönüştüren saha eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yüksek teknolojiye sahip arıtma tesisleriyle öğrencilere rehberlik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, içme suyunun musluklara ulaşana dek geçtiği tüm aşamalara yerinde tanıklık etti.

Akademik iş birlikleri çerçevesinde SASKİ, öğrencilerin arıtma tesislerini görmesi için kapılarını açtı. Doktor adayları, 'Halk Sağlığı' stajı kapsamında; mühendis adayları ise 'Arıtma Tesisleri İşletilmesi' dersi çerçevesinde Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Geleceğin doktorları, içme suyunun sağlıklı hâle gelene kadar geçtiği tüm süreçleri Hızırilyas'ta yerinde görme fırsatı yakaladı. Ardından Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek kullanılmış suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden doğaya nasıl geri kazandırıldığına tanıklık ettiler.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ise teoride öğrendikleri 'Arıtma Tesisleri İşletilmesi' dersini sahada pekiştirdi. Geleceğin mühendisleri, Hızırilyasta içme suyu arıtımındaki modern teknolojileri; Karamanda ise atık su arıtımındaki biyolojik ve ileri arıtma ünitelerinin işleyişini yerinde tecrübe etti.

