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Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaşanan tehdit olayıyla ilgili tutuklanan şahsın ifadesi gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:42
Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Tehdit İddiası

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'ye yönelik ölümle tehdit iddiaları kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. Olay, özel hastanelere nakledilen 10 bebeğin ölümü ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturma bağlamında gelişti.

Tutuklunun İfadesi ve Gözaltı Süreci

Tutuklanan Mustafa Kemal Zengin, ifadesinde bir otoparkta tanıştığı Y.Ç.'nin kendisine T.T. isimli bir hemşirenin tutuklu olduğunu söylediğini aktardı. Zengin, Y.Ç. ve kardeşi B.Ç.'yle ilişkilendirdiği bazı kişiler hakkında da rahatsız edici bilgiler duyduğunu belirtti. Bu kişilerin savcı Y.E.’ye zarar verebileceğini iddia ederek konuyu avukat A.A.'ya ilettiğini kaydetti.

Görüşmelerin İçeriği

Zengin, 1 Ekim'de Y.E.'yi ziyaret ettiklerinde amacının yalnızca bilgi vermek olduğunu savundu. "Kesinlikle cumhuriyet savcısını tehdit etmedim. Görüşme çok samimi bir ortamda gerçekleşti," dedi. Zengin, kendisinin herhangi bir talimat almadığını ve konunun ciddiyetini düşünerek bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

30 Ağustos'ta, avukat A.A.’nın savcıya yönelik yaptığı telefon görüşmesinde tehditler savurduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, geniş bir operasyona dönüştü. Savcının çevresine ve bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığına dair detaylı incelemeler yapıldı. Kayıt cihazı yerleştirilen savcının ofisinde, M.K.Z'nin tehdit içerikli beyanları tespit edildi.

Yer alan bilgiler neticesinde, toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 8’i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 8 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.

Sonuç

Cumhuriyet savcısı Y.E.'nin, özel hastanelere nakledilen 10 bebeğin ölümüne ilişkin hazırladığı fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bu süreç, yaşanan tehditler ve soruşturma süreciyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesine olanak tanıyacak.

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