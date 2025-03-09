Sayda'da Ramazan Şenlikleri: İsrail Saldırılarına Rağmen Hareketli Günler

Sayda'da Ramazan Şenlikleri Canlı

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda, İsrail'in saldırıları ve işgali sonrasında ramazan ayının başlamasıyla birlikte düzenlenen birçok etkinlikle hareket kazandı.

Başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda'nın eski çarşısındaki Frenci Han'da gerçekleştirilen ramazan şenliği, son zamanlarda yaşanan sıkıntılardan kurtulmak isteyen bölge halkının yoğun ilgisini çekiyor. Etkinlikte, ilahi konserleri veriliyor ve el işi hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Ayrıca, yerel lezzetler yazarak her akşam ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sayda'nın Ramazan Güzellikleri

Sayda Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada çeşitli aktiviteler var. Ramazan etkinliklerimiz var. Sayda'da bugün hayat var." dedi. Hicazi, "Buradaki etkinlikler gerçekten nitelikli. Bu hanın içerisinde, hamamda ve tarihi eserlerde şenlik kapsamında birçok aktivite var. Sayda, ramazanın gerçekten yaşandığı bir şehir." şeklinde konuştu.

Hicazi, ramazanın camilerle, dualarla ve ilahilerle idrak edildiğine dikkat çekerek, "Her sene inşallah daha da iyi olacak." temennisinde bulundu.

Halkın Stresi Unutması

Lübnanlı aktör Mazin Muaddam, ramazan ayı boyunca halkın etkinliklere olan ilgisinin arttığını belirtti ve şenliğin iyi bir organizasyonla gerçekleştiğini vurguladı. "Savaşın etkisiyle korku dolu günler yaşadık. Üzerimizde çok stres var. Burada nefes alma imkanı bulduk. İnsanlar çıkıp gezebiliyor ve burada güzel bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Sayda'nın Özelliği

Etkinliğe katılan Eski Sayda adlı geleneksel müzik grubundan Muhammed Cevher, "Sayda ramazan için özel bir şehir. Burada Lübnan'ın her yerinden ve hatta Arap ülkelerinden buraya gelenler var." dedi. Cevher, Sayda'nın halkı ve maneviyatının güzelliğini vurgulayarak, "Yerel lezzetleri olan bir şehir. Sevdiğiniz her şey Sayda'da mevcut." şeklinde konuştu.

Birlikte Kutlanan Gelenek

Saydalı Fatıma el-Baba, "Sayda ramazanda her yıl katılanlarla, buradaki insanlarla daha güzel oluyor." diyerek insanların birlikte ramazanı kutlamasının özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Frenci Han'da el işi ürünler satan Ranya Kain, geçen yıl da yer aldığı etkinlikte, bu yıl halkın ilgisinin daha yoğun olduğunu aktardı. Kain, sundukları ürünlerin daha çok ilgi gördüğünü ve daha faydalı geçmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.