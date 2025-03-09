Sayda'da Ramazan Şenlikleri: İsrail Saldırılarına Rağmen Hareketli Günler

Lübnan'ın Sayda şehrinde, ramazan şenlikleri halkı bir araya getirerek yaşanan zorlukları unutturuyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:39
Sayda'da Ramazan Şenlikleri: İsrail Saldırılarına Rağmen Hareketli Günler

Sayda'da Ramazan Şenlikleri Canlı

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda, İsrail'in saldırıları ve işgali sonrasında ramazan ayının başlamasıyla birlikte düzenlenen birçok etkinlikle hareket kazandı.

Başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda'nın eski çarşısındaki Frenci Han'da gerçekleştirilen ramazan şenliği, son zamanlarda yaşanan sıkıntılardan kurtulmak isteyen bölge halkının yoğun ilgisini çekiyor. Etkinlikte, ilahi konserleri veriliyor ve el işi hediyelik eşyalar satışa sunuluyor. Ayrıca, yerel lezzetler yazarak her akşam ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sayda'nın Ramazan Güzellikleri

Sayda Belediye Meclis Üyesi Mustafa Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada çeşitli aktiviteler var. Ramazan etkinliklerimiz var. Sayda'da bugün hayat var." dedi. Hicazi, "Buradaki etkinlikler gerçekten nitelikli. Bu hanın içerisinde, hamamda ve tarihi eserlerde şenlik kapsamında birçok aktivite var. Sayda, ramazanın gerçekten yaşandığı bir şehir." şeklinde konuştu.

Hicazi, ramazanın camilerle, dualarla ve ilahilerle idrak edildiğine dikkat çekerek, "Her sene inşallah daha da iyi olacak." temennisinde bulundu.

Halkın Stresi Unutması

Lübnanlı aktör Mazin Muaddam, ramazan ayı boyunca halkın etkinliklere olan ilgisinin arttığını belirtti ve şenliğin iyi bir organizasyonla gerçekleştiğini vurguladı. "Savaşın etkisiyle korku dolu günler yaşadık. Üzerimizde çok stres var. Burada nefes alma imkanı bulduk. İnsanlar çıkıp gezebiliyor ve burada güzel bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Sayda'nın Özelliği

Etkinliğe katılan Eski Sayda adlı geleneksel müzik grubundan Muhammed Cevher, "Sayda ramazan için özel bir şehir. Burada Lübnan'ın her yerinden ve hatta Arap ülkelerinden buraya gelenler var." dedi. Cevher, Sayda'nın halkı ve maneviyatının güzelliğini vurgulayarak, "Yerel lezzetleri olan bir şehir. Sevdiğiniz her şey Sayda'da mevcut." şeklinde konuştu.

Birlikte Kutlanan Gelenek

Saydalı Fatıma el-Baba, "Sayda ramazanda her yıl katılanlarla, buradaki insanlarla daha güzel oluyor." diyerek insanların birlikte ramazanı kutlamasının özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Frenci Han'da el işi ürünler satan Ranya Kain, geçen yıl da yer aldığı etkinlikte, bu yıl halkın ilgisinin daha yoğun olduğunu aktardı. Kain, sundukları ürünlerin daha çok ilgi gördüğünü ve daha faydalı geçmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!