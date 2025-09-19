Saygılı'dan Körfezdeki Balık Ölümlerine Sert Tepki: Büyükşehir Eleştirildi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak sahilinde görülen balık ölümlerini kirliliğe bağladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin Konak ilçesi sahilinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kirlilik iddiasıyla büyükşehir belediyesini eleştirdi.

Saygılı, açıklamasında CHP'li belediye başkanlarının her seçim döneminde körfezin temizleneceği vaadinde bulunduğunu, ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Saygılı'nın metnindeki ifadeler şu şekilde yer aldı: "Körfez can çekişmeye devam ediyor. Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'li büyükşehir belediye başkanları, her seçim döneminde hemşerilerimize körfezde yüzme vaadi verdiler. Ancak CHP'li başkanlar bu sözünü yerine getiremeden görev süresini tamamladılar. Mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay ise göreve başlarken '5 yılın sonunda körfezde yüzmeyi vaat edemem ama bugüne oranla daha temiz bir körfez bırakabilirim.' demişti. Ne var ki bırakın temiz bir körfezi, son iki yıldır balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız."

Saygılı'nın açıklaması, CHP'li başkanların geçmiş vaatlerine atıfta bulunarak körfezin mevcut durumuna dikkat çekti.