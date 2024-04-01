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Seçim sonrası 30 büyükşehirden 6’sı el değiştirdi

31 Mart Yerel Seçimlere dair henüz resmileşmeyen sonuçlar belli oldu. Kesinleşmeyen sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediyesinden 6 tanesi, bu seçimle birlikte el değiştirmiş oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:36
Seçim sonrası 30 büyükşehirden 6’sı el değiştirdi

31 Mart Yerel Seçimlerinin en çok oy alan partisi ve sandık birincisi CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin artan oyları sonucunda, 30 büyükşehir belediyesinin başkanlığı da el değiştirdi. Toplamda 14 büyükşehir belediyesinde CHP, 12’sinde ise AKP kazanan parti oldu.

2019’da yapılan seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi 11 büyükşehir belediyesini kazanmıştı. Bu seçimlerle birlikte CHP’nin kazanmış olduğu büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14’e yükseldi. CHP, 31 Mart seçimleri ile daha önce AKP tarafından yönetilen Bursa, Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerini kazandı. Ayrıca MHP’nin elinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi de CHP’ye geçti.

Öte yandan CHP, daha önceki seçimlerde kazanmış olduğu Hatay’da oy kaybı yaşadı. Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediyesi, AKP’ye geçti. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçimler için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Diğer yandan 2019 seçimleri sonrasında AKP tarafından alınan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise bu seçimlerle birlikte Yeniden Refah Partisi’ne geçti.

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