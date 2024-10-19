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Şef Hüseyin Özer'den Lezzete Önem Verin Tavsiyesi

Ünlü Türk şef Hüseyin Özer, leziz yemeklerin görüntüsünden daha önemli olduğunu vurguladı. Kütahya Gastronomi Yarışması'nda görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:48
Şef Hüseyin Özer'den Lezzete Önem Verin Tavsiyesi

Şef Hüseyin Özer'den Lezzet Üzerine Tavsiyeler

İngiltere'de kendini kanıtlamış olan ünlü Türk mutfak şefi Hüseyin Özer, yemeklerin görselliğinden ziyade lezzetine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ilk Kütahya Gastronomi Yarışması nda, kente özgü lezzetleri, tirit, incir tatlısı ve haşhaşlı gözleme ile sunan yarışmacılar, başarı elde etmek için kıyasıya mücadele verdiler.

Damak Tadı ve Yerel Lezzetler

Yarışmanın jüri üyelerinden olan Özer, damak tadının şeflikte önemli bir kalite olduğunu belirtirken, ses sanatçılığındaki “müzik kulağı” kavramına benzeterek lezzetin gerçek değerini vurguladı. Özer, bu konuda şunları ifade etti:

"Görüntüye önem verilen bir yemekte, görüntü manken gibidir ama lezzeti yoksa pek bir işe yaramaz. Lezzet çok önemlidir. Lezzet ana, bacı, eş gibidir. Onu seversin, 'Bak bunda bir lezzet var' dersin. Ben lezzetler konusunda deneylerde kullanılan kobay gibiyim."

Özer, Kütahya’nın yerel lezzetlerini de övgüyle karşıladı. Özellikle burada üretilen manda sucuğunu menüsüne eklemeyi planladığını açıkladı.

Gelecek İçin Eğitim Planları

Özer, Türk mutfağını dünyaya tanıtma çabaları kapsamında memleketi Tokat’ta bir okul açmayı hedeflediğini belirtti. Bu okulda eğitim alacak başarılı öğrencilere, yurt dışında restoran açma imkânı sağlamayı planlıyor.

Kütahya’nın Gastronomik Zenginliği

Yarışma jürisinde yer alan bir diğer ünlü şef Ayvaz Akbacak, Kütahya’nın çini ve porseleni gibi gastronomi alanında da zenginlik taşıdığını ifade etti. Akbacak, bu tür zenginliklerin yarışmalar ve etkinliklerle daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok...

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok lezzetine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Özer, Kütahya Belediyesince ilk kez düzenlenen, dereceye girenlerin para ve çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği Kütahya Gastronomi Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok...

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok lezzetine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Özer, Kütahya Belediyesince ilk kez düzenlenen, dereceye girenlerin para ve çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği Kütahya Gastronomi Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok...

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok lezzetine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Özer, Kütahya Belediyesince ilk kez düzenlenen, dereceye girenlerin para ve çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği Kütahya Gastronomi Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok...

İngiltere'de yaşayan tanınmış Türk şef Hüseyin Özer (fotoğrafta), yemeklerin görüntüsünden çok lezzetine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Özer, Kütahya Belediyesince ilk kez düzenlenen, dereceye girenlerin para ve çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği Kütahya Gastronomi Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

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