Seferihisar'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Yeliz Başak hayatını kaybetti

Seferihisar'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yeliz Başak hayatını kaybetti. Olay, İzmir Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hızla olan araçla, yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce havaya savrularak yola sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeliz Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü M.B., AKS ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yeliz Başak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin büyük bir hızla çarptığı, çarpmanın etkisiyle motosiklet ile sürücüsünün adeta ok gibi savrulduğu görülüyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

