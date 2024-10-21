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Şehit Babasından FETÖ Elebaşı Hakkında Sert Açıklamalar

Şehit babası, FETÖ elebaşının ölümünün Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:00
Şehit Babasından FETÖ Elebaşı Hakkında Sert Açıklamalar

FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Millete Sevindirici

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki oteline yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandığını belirtti.

Şehitlerin Anısı Yaşatılıyor

Şehit Cengiz'in isminin verildiği cadde ve sokaklar, Eker ailesi için birer sembol haline geldi. Şehit çocuklarının isimleri, okul, hastane, orman, sokak ve kütüphane gibi yerlerde anılmakta. Güzel ve Nihat Eker çifti, bu vefalı yaklaşım karşısında oldukça duygusal anlar yaşıyor. Baba Eker'den Sert Mesajlar

Nihat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün ve ona bağlı olanların, Türkiye Cumhuriyeti için bir tehdit olduğunu" vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Rabbim hepsini cehenneminde yaksın. Hakkımızı helal etmiyoruz. Cenazesinin ülke toprağına getirilmesini istemiyorum. Vatan toprağı kutsaldır. Hayallerimizi yok ettiler. Kısasa kısas uygulanmalıdır."

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