Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi

Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü, pazar günü gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısının şehit düşen askerler nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi
Yayın Tarihi:

AK Parti yerel seçime yönelik aday tanıtım toplantısını erteledi. Açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamasında bu hafta sonu yapılması beklenen tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeni ile ertelendiğini belirtti. 

Çelik erteleme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile verildiğini vurguladı. Ömer Çelik şehitlere rahmet dilerken terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Öne Çıkanlar
Bu banka müşterisi olana da olmayana da kapıları açtı! 100 bin TL kredi için o detayı şart koştu! Bu banka müşterisi olana da olmayana da kapıları açtı! 100 bin TL kredi için o detayı şart koştu!
10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor! 10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor!
Dolar kurunda düşüş sinyali! Dünyaca ünlü banka dolar kuru tahminini değiştirdi Dolar kurunda düşüş sinyali! Dünyaca ünlü banka dolar kuru tahminini değiştirdi
Çok Okunanlar
Van, Hakkari, Bitlis'te kar esareti: 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari, Bitlis'te kar esareti: 1277 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi 9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları! 9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İşte saldırının detayları! Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan kullanıcılara operasyon