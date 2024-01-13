Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi
Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü, pazar günü gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısının şehit düşen askerler nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
AK Parti yerel seçime yönelik aday tanıtım toplantısını erteledi. Açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamasında bu hafta sonu yapılması beklenen tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeni ile ertelendiğini belirtti.
Çelik erteleme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile verildiğini vurguladı. Ömer Çelik şehitlere rahmet dilerken terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.