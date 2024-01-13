Şehit haberlerinden sonra AK Parti aday tanıtım toplantısını erteledi

AK Parti yerel seçime yönelik aday tanıtım toplantısını erteledi. Açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamasında bu hafta sonu yapılması beklenen tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeni ile ertelendiğini belirtti.

Çelik erteleme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile verildiğini vurguladı. Ömer Çelik şehitlere rahmet dilerken terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.