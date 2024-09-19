Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır Sakarya'da Ebediyete Uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın Cenaze Töreni

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında bir motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, 27 yaşındayken hayata veda etti. Cenazesi, memleketi Sakarya'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Helallik ve Tören Detayları

Şehit Çangır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından, Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde, şehidin babası Turgut Çangır, iki ağabeyi ve yakınları tabutun başında taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Asiye Çangır, sözlüsü ve aile üyeleri ise görevliler tarafından teselli edildi.

Defin ve Katılımcılar

Cenazesi, öğle namazının ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Son Anları

Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ordu-Giresun kara yolu üzerinde yol emniyeti kontrol devriyesi icra etmekteydi. A.T. yönetimindeki motosiklet durdurulmaya çalışırken, durmayan motosiklet sürücüsü, görevli Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan Çangır, hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Çangır'ın, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında 2 Eylül'de göreve başladığı ve Şanlıurfa'da nişanlı olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Şehit yakınları, taziyeleri kabul etti.