Şehit Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz Manisa Akhisar'ta Toprağa Verildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz (28) için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde tören düzenlendi ve şehit asker toprağa verildi.

Tören

Şehidin naaşı, Yeğenoba Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören alanına götürüldü. Törende anne Zeliha Eryılmaz ile şehidin eşi Ayten Eryılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Mehmet Eryılmaz ise metanetini koruyarak, "Bugün dayanacağız, ağlamayacağız oğluma söz verdim." ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan tören boyunca baba Mehmet Eryılmaz'ın elini tutarak destek verdi. Öğle vakti kıldırılan cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu yönetti. Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene; Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, il protokolü, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, dün görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi. Törende şehit annesi Zeliha Eryılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.