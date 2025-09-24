Şehit Mustafa Uslu'nun Annesine Söz Verilen Ev Tamamlandı ve Teslim Edildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev tamamlanarak aileye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:34
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin inşaatı tamamlanarak aileye teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çalışmalarını Çorum Valiliği aracılığıyla yürütüp köydeki eski evin yerine yeni evi inşa etti ve yapılan törenle aileye teslim etti.

Aile ve yetkililerden duygusal açıklamalar

Tören sırasında konuşan şehidin babası Sadık Uslu, 'Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Valime, Kaymakamıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüze ve bütün memurlarımıza çok teşekkür ederim. Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun, Allah razı olsun.' dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise, devletin şefkat elini uzattığını ve teslim edilen konutun yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda sadakat, minnet ve toplumsal dayanışmanın somut bir simgesi olduğunu vurguladı. Çalgan, 'Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı uğruna canlarını feda eden en yüce değerlerimizdir. Onların aziz hatıraları, milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacak; emanetleri olan aileleri ise devletimizin ve milletimizin baş tacı olmaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan konuşmasında ayrıca evi yapma sürecine ilişkin, 'Şehidimizi ebediyete uğurladıktan hemen sonra şehidimizin, ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu evi Valiliğimiz ve yerel imkanlarla yapmayı taahhüt ettik. Ama, hemen sonra durumu öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bizimle irtibata geçerek bu evi bakanlığının yapacağını bildirdiler. Evin temelini 5 Nisan 2025 tarihinde hep birlikte attık. Hamdolsun ki, herhangi bir kaza veya aksilik yaşanmadan, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış bulunuyor.' dedi ve Bakan Murat Kurum'un yakın ilgisi ve titiz takibine teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, 'Bayrak inmesin, vatan bölünmesin, Türk milleti ebediyete kadar bağımsız yaşasın diye şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Rabb'im onların mekanlarını cennet etsin. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin, tedavi görenlerde acil şifalar diliyorum.' şeklinde konuştu.

Tören sonrası ziyaretler

Anahtar teslim töreninin ardından şehidin annesine söz verdiği ev gezdirildi ve aileye teslim edildi. Program kapsamında ayrıca Şehit Mustafa Uslu'nun mezarı ziyaret edilerek anma gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin inşaatı tamamlanarak aileye teslim edildi.

