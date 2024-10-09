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Şehit Polis Memuruna Hakaret Eden Kişiye Dava Açıldı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakaret eden sanık hakkında dava açıldı. Cezası 7 yıla kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:31
Şehit Polis Memuruna Hakaret Eden Kişiye Dava Açıldı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Hukuk Süreci Başlatıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 23 Eylül'de görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapan Uğur Bostan adlı sanığa dava açıldı.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafıyla birlikte sosyal medya üzerinden hakaret içeren yazıları birden fazla kez paylaştığı belirtildi.

İddianamede, sanığın suçlamaları kabul etmediği ve Yılmaz'a yönelik bir yazı paylaşmadığını öne sürdüğü kaydedildi. Ancak, yapılan paylaşımlar ile Yılmaz'ın şehit olduğu olayda suçu işleyen kişinin övüldüğü ifade edildi.

Olası Cezalar

İddianamede, sanık Uğur Bostan hakkında "suçu ve suçluyu övme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanığın kişinin hatırasına hakaret suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek değerlendirilmeye alındı.

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