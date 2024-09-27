DOLAR
34,16 -0,05%
EURO
38,16 0,36%
ALTIN
2.910,87 0,76%
BITCOIN
2.265.547,24 -2,47%

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Kabri Ziyaretçi Akınına Uğradı

İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve mektuplarla donatıldı, çok sayıda ziyaretçi akın etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:13
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Kabri Ziyaretçi Akınına Uğradı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Anısına Duygusal Ziyaretler

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ndeki kabri, çiçeklerle ve duygusal mektuplarla süslendi.

Ziyaretçi Akını ve Duygu Dolu Mektuplar

Yılmaz'ın kabri, çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı. Ziyaretçiler, kabri çiçeklerle donatırken, bıraktıkları mektuplar da dikkat çekti. Mektuplardan bazıları şöyle:

  • "Şeyda abla, seni çok seviyorum. Ben şehit olacağım diyordun ve isteğin yerine geldi. Keşke daha uzun yaşasaydın, mekanın cennet olsun."
  • "Seni çok seviyorum. Sen benimsin, ben senin. Ailemdin ve benim ailemden biri koptu, ayrıldı. Teyze, beni çok üzdün."
  • "Seninle konuşmak içimi rahatlattı. İlk defa bu kadar rahatım. Sen orada acaba rahat mısın? Senin fotoğrafına bakıp duruyorum. Seni hiç unutmadım, unutmayacağım da."

Bazı çocuklar tarafından yapılan resimlerin de kabrinde bırakılan mektuplar arasında yer aldığı görüldü.

Şehit Aileleri ve Vatandaşlar Ziyarette Bulundu

Şehidin yakınları ve vatandaşlar, kabre çiçeklerin yanı sıra Şeyda Yılmaz'ın en sevdiği çikolataları da getirdi. Ziyaretçilere bu çikolatalar ikram edildi.

Şehit Aileleri Derneği'nden Ziyaret

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Çankırı'dan gelen şehit aileleriyle birlikte Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti. Deveci, bu ziyaretlerin Türkiye genelinde devam ettiğini belirtti. "Tüm Sivas, Şeyda'mızı bağrına basmış vaziyette ve onunla beraberler. Biz Türk toplumundan, şehitlerimize olan ilgilerin devam etmesini istiyoruz," dedi.

Şeyda Yılmaz'a Çikolata İkramı

Şehidin dayısı Fikri Doğan, Yılmaz’ın çocukluğundan beri çikolata sevdiğini hatırlatarak, "Onun isteğini yerine getiriyoruz. Ziyarete gelenlere ikram ediyoruz. İnsanlar her yerden geliyor, acımızı paylaşıyorlar. Allah herkesten razı olsun," ifadelerini kullandı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda...

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullular, Pazartesi gününe dikkat! Kritik uyarı az önce geldi
2
Narin Güran Cinayetinde Son Dakika Gelişmesi! Kamera Kayıtlarında Gizemli İki Kişi Daha Tespit Edildi
3
Su Kuyusu Açarken Kayan Toprağın Altında Kaldı
4
Viktor Orban: Batı Balkanlar Daha Fazlasını Hak Ediyor
5
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Tankını İmha Etti
6
Beklan Algan, Mezarı Başında Anıldı
7
Ege'de Düzensiz Göçmen Taşıyan Bot Alabora Oldu

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor