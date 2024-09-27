Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Kabri Ziyaretçi Akınına Uğradı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Anısına Duygusal Ziyaretler

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ndeki kabri, çiçeklerle ve duygusal mektuplarla süslendi.

Ziyaretçi Akını ve Duygu Dolu Mektuplar

Yılmaz'ın kabri, çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı. Ziyaretçiler, kabri çiçeklerle donatırken, bıraktıkları mektuplar da dikkat çekti. Mektuplardan bazıları şöyle:

"Şeyda abla, seni çok seviyorum. Ben şehit olacağım diyordun ve isteğin yerine geldi. Keşke daha uzun yaşasaydın, mekanın cennet olsun."

"Seni çok seviyorum. Sen benimsin, ben senin. Ailemdin ve benim ailemden biri koptu, ayrıldı. Teyze, beni çok üzdün."

"Seninle konuşmak içimi rahatlattı. İlk defa bu kadar rahatım. Sen orada acaba rahat mısın? Senin fotoğrafına bakıp duruyorum. Seni hiç unutmadım, unutmayacağım da."

Bazı çocuklar tarafından yapılan resimlerin de kabrinde bırakılan mektuplar arasında yer aldığı görüldü.

Şehit Aileleri ve Vatandaşlar Ziyarette Bulundu

Şehidin yakınları ve vatandaşlar, kabre çiçeklerin yanı sıra Şeyda Yılmaz'ın en sevdiği çikolataları da getirdi. Ziyaretçilere bu çikolatalar ikram edildi.

Şehit Aileleri Derneği'nden Ziyaret

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Çankırı'dan gelen şehit aileleriyle birlikte Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti. Deveci, bu ziyaretlerin Türkiye genelinde devam ettiğini belirtti. "Tüm Sivas, Şeyda'mızı bağrına basmış vaziyette ve onunla beraberler. Biz Türk toplumundan, şehitlerimize olan ilgilerin devam etmesini istiyoruz," dedi.

Şeyda Yılmaz'a Çikolata İkramı

Şehidin dayısı Fikri Doğan, Yılmaz’ın çocukluğundan beri çikolata sevdiğini hatırlatarak, "Onun isteğini yerine getiriyoruz. Ziyarete gelenlere ikram ediyoruz. İnsanlar her yerden geliyor, acımızı paylaşıyorlar. Allah herkesten razı olsun," ifadelerini kullandı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri çiçekler ve duygulandıran mektuplarla donatıldı. Bazı çocuklar tarafından çizilen şehidin resimleri de kabrine bırakılan mektuplar arasında yer aldı.