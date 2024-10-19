Şeker-İş Sendikası'ndan Medya Buluşması

Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşmasını Antalya'da Gerçekleştirdi

Şeker-İş Sendikası'nın düzenlediği 9. medya buluşması, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde yapıldı. Genel Başkan İsa Gök, medya mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme çabasının önemine vurgu yaptı.

Vergi Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Konuşmasında, İsa Gök, ülkemizdeki mevcut vergi sisteminin, gelire göre dengelenmesi gerektiğini belirtti. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok, herkesin kazancına göre vergi anlayışı benimsenmelidir" şeklinde konuştu.

Ekonomik Zorluklar ve Ücret Politikaları

Gök, hayat şartlarının zorlaştığını, özellikle işçi ve emeklilerin enflasyonu daha fazla hissettiğini ifade etti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle asgari ücretin yanı sıra tüm ücretlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Ülkemiz adeta bir çölleşme iklimine girmiştir" diyen Gök, bu durumun düzeltilmesi için sistematik bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Son olarak, insani değerler açısından sürdürülebilir bir yaşam ücreti kavramının toplumun huzuru için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Şeker-İş Sendikasının düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (ortada), burada konuşma yaptı.

Şeker-İş Sendikasının düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (ortada), burada konuşma yaptı.

Şeker-İş Sendikasının düzenlediği medya buluşmalarının 9'uncusu, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (ortada), burada konuşma yaptı.