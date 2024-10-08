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Şeker-İş Sendikası'nın Kayseri Şube Başkanı Kazada Hayatını Kaybetti

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:58
Şeker-İş Sendikası'nın Kayseri Şube Başkanı Kazada Hayatını Kaybetti

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şeker-İş Sendikası'nın Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kılıç, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine seyahat ediyordu.

Kaza Detayları

Kılıç'ın kullandığı 06 DHL 157 plakalı otomobil, Kayseri-Yozgat kara yolu üzerinde Ovakent beldesi yakınlarında 66 ABJ 373 plakalı bir tır ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Kılıç, sağlık ekipleri tarafından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı Kaybın Ardından

Kılıç'ın ani ölümü, sendika camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kendisi, işçi hakları mücadelesine yaptığı katkılarla tanınıyordu. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında...

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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