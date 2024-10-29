Selanik'te Cumhuriyet Bayramı Töreni

Selanik'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı kutlamaları, Selanik'teki Atatürk Evi'nde gerçekleştirilen özel bir törenle taçlandırıldı. Törende, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, katılımcılara seslenerek Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla andıklarını belirtti.

Başkonsolos'un Kutlama Mesajı

Gedik, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce Atatürk'ün doğduğu evde olmak ve onun manevi huzurunda bu özel günü kutlamak bizim için büyük bir onur." ifadesini kullandı. Cumhuriyetin ilk yüzyılına ilişkin coşkunun, bu yıl da artarak devam ettiğini vurgulayan Gedik, Atatürk'ün belirlediği yolda Cumhuriyeti yaşatma ve ileriye taşıma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Fedakarlıklarla Kazanılan Cumhuriyet

Başkonsolos, Cumhuriyetin kuruluşunun ve bugünkü varlığının büyük mücadele ve fedakarlıklar ile elde edildiğini hatırlatarak, "Bu uğurda mücadele veren başta bağımsızlık olmak üzere sahip olduğumuz her şeyi borçlu olduğumuz Ata'mızı, dostlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Güvenlik ve sağlık dilekleri

Gedik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) üzerindeki terör saldırısını da kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Atatürk Evi'nin Ziyaretçi Sayısı

Atatürk Evi'ne olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Gedik, 2023 yılında 285 bin ziyaretçi ağırlayan müzeye, bu yıl yaklaşık 450 bin kişinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Gedik, "Yediden yetmişe tüm ziyaretçiler, burada Atatürk'e olan bağlılıklarını gösteriyorlar. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz," dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selanik'teki Atatürk Evi'nde bir tören düzenlendi. Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik (fotoğrafta), törende bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selanik'teki Atatürk Evi'nde bir tören düzenlendi. Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik (fotoğrafta), törende bir konuşma yaptı.