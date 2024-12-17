Selçuk Özdağ: 2025 Bütçesi Zenginlere Selam, Yoksullara Ölüm!

TBMM Genel Kurulunda Zorlu Tartışmalar

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 2025 yılı bütçesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, bu bütçeyi "zam bütçesi, vergi bütçesi, faiz bütçesi, zengine selam, yoksula ölüm bütçesi" olarak nitelendirdi.

Özdağ'dan Suriye Açıklamaları

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi milletvekillerinin söz aldığı oturumda, Özdağ, 13 yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'deki Baas rejiminin devrildiğini anımsatarak, "Güneyde yeni bir oluşum planlanırken İsrail Suriye'yi bombalıyor ve Golan Tepeleri'nin Suriye tarafını işgal ederek bayrak dikiyor. Bu duruma sadece iktidar değil, Suriye'nin yönetimini devralan HTŞ de ses çıkarmıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını gerçekten istiyor musunuz?" diye sordu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkındaki sözlerine değinen Özdağ, "Amerika bizi övüyorsa, bu işte bir bit yeniği olabilir diye düşünen kimse de mi yok?" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Krizlere Dikkat Çekti

Özdağ, ekonomik ve siyasi krizlerin kaynağının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu savunarak, "Dünyanın en yüksek faiz oranları ve gıda enflasyonunun Türkiye'de olduğunu" belirtti. Gerçek enflasyonun %100'lerin üstünde olduğunu vurguladı ve "Et, süt, yağ gibi temel gıdalar lüks tüketim haline geldi" dedi.

Bülent Kaya'dan Hükümet Politikasına Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, hükümetin Suriye konusundaki politikalarını eleştirerek, "Bugün artık 13 yıllık yanlış politikalarınızı konuşmak bizi bir noktaya taşımıyor. Suriye'deki Kürtlerin anayasal hakları güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Yanıt Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, hükümetin Suriye politikasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gül, "Bizim Suriye politikamız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı kapsamındadır. Suriye'yi, Suriyelilerin yönetmesini istiyoruz" dedi ve vekalet savaşlarının yaratacağı sorunlara dikkat çekti.