Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bir araç durdurularak arama yapıldı.

Operasyon Detayları

Aramada 9.35 gram metamfetamin, 8.42 gram esrar ile uyuşturucu öğütmede kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal İşlem ve Yetkili Açıklama

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile birlikte 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

ARAMADA 9.35 GRAM METAMFETAMİN, 8.42 GRAM ESRAR, UYUŞTURUCU ÖĞÜTMEDE KULLANILAN 2 APARAT ELE GEÇİRDİ.