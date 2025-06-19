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Şemdinli'de 'Trabzon Caddesi' Açıldı: Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 'Trabzon Caddesi' açılışı yapıldı. Trabzon ve Şemdinli kardeş belediye oldu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:48
Şemdinli'de 'Trabzon Caddesi' Açıldı: Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Şemdinli'de 'Trabzon Caddesi' Açılışı Coşkulu Törenle Gerçekleşti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen etkileyici bir törenle, yerel halkın katılımıyla "Trabzon Caddesi"nin açılışı yapıldı. Bu önemli etkinlikte, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Şemdinli Belediyesi arasında tarihi bir "kardeş belediye" protokolü de imzalandı.

Caddenin ismi değişti, kardeşlik pekişti

Şemdinli Belediye Meclisi tarafından ilçe merkezindeki Serment Caddesi'nin ismi "Trabzon Caddesi" olarak değiştirildi. Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu kardeşliğin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Genç, Trabzonluların selamını Şemdinli halkına ileterek, "85 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz. Cenabı Allah birliğimizi daim eylesin" dedi.

Tarihi topraklarda birlik mesajı

Genç, konuşmasında Anadolu’nun her köşesinin ayrı güzellikte olduğunu ifade ederken, araya giren emperyal güçlere karşı birlik olma çağrısı yaptı. "Kökenimiz ne olursa olsun Anadolu'da 85 milyon olarak kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz" diyen Genç, huzur zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki gelişmelere dikkat çekti

Başkan Genç, Gazze'deki saldırılara da değinerek, "Birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Ayrıca, Şemdinli'ye kazandıracakları düğün salonundan ve buradaki birlikteliğe dair planlarından bahsetti.

Şemdinli Belediye Başkanı'ndan destek mesajı

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Genç ve beraberindekileri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve "Biz 85 milyonuyla kardeşiz. Trabzon ile kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Kürt ve Türk toplumunun bin yıllık kardeşliğine dikkat çektiği konuşmasında, bu tür etkinliklerin toplumun maddi ve manevi yönlerini güzelleştireceğine inandığını ifade etti. Genç, daha sonra esnafla bir araya gelerek bölge halkı ile sohbet etti.

Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Başkan Genç, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kardeş belediye protokolünü imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Genç, tarihsel bağların önemine dikkat çekerek, ortak bir geleceği inşa etme konusunda herkesin katkısının gerekli olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenle "Trabzon Caddesi"nin açılışı gerçekleştirildi....

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenle "Trabzon Caddesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar, açılışta dua okudu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenle "Trabzon Caddesi"nin açılışı gerçekleştirildi....

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenle "Trabzon Caddesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar, açılışta dua okudu.

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