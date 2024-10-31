Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Senegal Cumhurbaşkanı Fay Anıtkabir'de
Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhorbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek amacıyla başkente gelen Fay, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i gezdi.
Çelenk ve Saygı Duruşu
Cumhurbaşkanı Fay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ziyaret sırasında saygı duruşunda bulunarak, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.
Bu ziyaret, Senegal ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.