Serbest Kalan Filistinli, İsrail Hapishanelerini 'Dirilerin Mezarlığı' Olarak Nitelendirdi

İsrail Hapishaneleri 'Dirilerin Mezarlığı'

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli Mahmud Samir Cabbarin, İsrail hapishanelerini 'dirilerin mezarlığı' olarak nitelendirdi. Cenin Mülteci Kampı'ndan olan Cabbarin, uzun yıllar boyunca İsrail cezaevlerinde yaşadığı kötü deneyimleri paylaştı.

Hamas tarafından serbest bırakılan 4 İsrail askerine karşılık, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yer alan Cabbarin, “İsrail hapishanelerinde 7 yıl geçirdim. 7 Ekim 2023'ten bu yana çok kötü muamele, darp ve hakaretler ile karşılaştım,” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

İnsanlık Dışı Muameleler

Cabbarin, tutukluluk süresinde gördüğü kötü muameleyi şu sözlerle dile getirdi: “Tüm dünyadan kopuktuk. Her şeyimizi elimizden aldılar. Yaşlı, çocuk veya hasta ayırt edilmeden hepimiz darbedildik, işkence gördük.” Ayrıca, “İsrail özel kuvvetleri, gece yarısından sonra tutukluların odalarına baskın düzenliyor, işkence ediyor ve sebepsiz yere göz yaşartıcı gaz bombası atıyor,” şeklinde ekledi.

İsrail askerlerinin “keyfine göre Filistinli mahkumları darbettiğini” belirten Cabbarin, “Mahkumların kaldığı oda 12 metrekareyi geçmiyordu ve burada 12 mahkum yataksız bir şekilde kalıyordu,” sözleriyle durumu açıkladı.

Cenin'e Dönüş Umudu

Serbest kalmasında katkıda bulunulan herkese teşekkür eden Cabbarin, “Bugün Cenin Kampı'ndaki evime dönmek istiyorum ama İsrail ordusunun oraya baskın düzenlediğini öğrendim,” diyerek endişelerini dile getirdi. Filistin yönetiminden alınan bilgilere göre, son dönemde İsrail güçleri Cenin'de 14 Filistinliyi öldürürken, 50 kişiyi de yaraladı.

Esir Takası Anlaşması ve Son Gelişmeler

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının 2. turunda 4 İsrailli kadın asker ile 200 Filistinli esir serbest kalmıştı. Kassam Tugayları, serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerin uluslararası kuruluşlara teslim sürecine dair görüntüler paylaşarak dikkat çekti.

Bu esir takasının 1. turunda ise 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.