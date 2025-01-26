DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.748.918,55 -0,07%

Serbest Kalan Filistinli, İsrail Hapishanelerini 'Dirilerin Mezarlığı' Olarak Nitelendirdi

Filistinli Mahmud Samir Cabbarin, İsrail hapishanelerindeki kötü muameleleri anlatarak, burayı 'dirilerin mezarlığı' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 01:02
Serbest Kalan Filistinli, İsrail Hapishanelerini 'Dirilerin Mezarlığı' Olarak Nitelendirdi

İsrail Hapishaneleri 'Dirilerin Mezarlığı'

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli Mahmud Samir Cabbarin, İsrail hapishanelerini 'dirilerin mezarlığı' olarak nitelendirdi. Cenin Mülteci Kampı'ndan olan Cabbarin, uzun yıllar boyunca İsrail cezaevlerinde yaşadığı kötü deneyimleri paylaştı.

Hamas tarafından serbest bırakılan 4 İsrail askerine karşılık, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yer alan Cabbarin, “İsrail hapishanelerinde 7 yıl geçirdim. 7 Ekim 2023'ten bu yana çok kötü muamele, darp ve hakaretler ile karşılaştım,” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

İnsanlık Dışı Muameleler

Cabbarin, tutukluluk süresinde gördüğü kötü muameleyi şu sözlerle dile getirdi: “Tüm dünyadan kopuktuk. Her şeyimizi elimizden aldılar. Yaşlı, çocuk veya hasta ayırt edilmeden hepimiz darbedildik, işkence gördük.” Ayrıca, “İsrail özel kuvvetleri, gece yarısından sonra tutukluların odalarına baskın düzenliyor, işkence ediyor ve sebepsiz yere göz yaşartıcı gaz bombası atıyor,” şeklinde ekledi.

İsrail askerlerinin “keyfine göre Filistinli mahkumları darbettiğini” belirten Cabbarin, “Mahkumların kaldığı oda 12 metrekareyi geçmiyordu ve burada 12 mahkum yataksız bir şekilde kalıyordu,” sözleriyle durumu açıkladı.

Cenin'e Dönüş Umudu

Serbest kalmasında katkıda bulunulan herkese teşekkür eden Cabbarin, “Bugün Cenin Kampı'ndaki evime dönmek istiyorum ama İsrail ordusunun oraya baskın düzenlediğini öğrendim,” diyerek endişelerini dile getirdi. Filistin yönetiminden alınan bilgilere göre, son dönemde İsrail güçleri Cenin'de 14 Filistinliyi öldürürken, 50 kişiyi de yaraladı.

Esir Takası Anlaşması ve Son Gelişmeler

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının 2. turunda 4 İsrailli kadın asker ile 200 Filistinli esir serbest kalmıştı. Kassam Tugayları, serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerin uluslararası kuruluşlara teslim sürecine dair görüntüler paylaşarak dikkat çekti.

Bu esir takasının 1. turunda ise 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, DSÖ'ye Yeniden Katılma İhtimalini Açıkladı
2
Romanya'dan Hollanda'ya Getirilen Tarihi Eserler Çalındı
3
Karadağ'da Öğrenciler, 13 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi
4
ABD'de Trump'a Yönelik Tehditler: Shannon Depararra Atkins Gözaltına Alındı
5
İsrail, Esir Takası Kutlamalarını Engellemek İçin Baskınlar Düzenledi: 2 Filistinli Yaralandı
6
Serbest Kalan Filistinli, İsrail Hapishanelerini 'Dirilerin Mezarlığı' Olarak Nitelendirdi
7
Kırıkkale'de Şiddet Olayı: Kayınvalidesini Bıçakla Yaraladı, Eşine ve Kayınbabasına Saldırdı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler