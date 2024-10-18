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Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırının ardından 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:29
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı

Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırıya Yönelik İddianame

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a Beykoz'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 7 şüpheli hakkında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İddianamede, şüpheliler E.Ü ve O.M hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Diğer şüpheli H.Ş için ise aynı suçtan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

İddianamede, Y.G, I.T ve M.A şüphelileri ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan 6,5 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, O.D için de 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Olayın Detayları ve Soruşturmanın Gelişimi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, olay öncesi ve sonrasında şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilmiştir. Saldırının, Serhat Akın'a 3-4 metre mesafeden 3 el ateş edilerek gerçekleştirildiği ve mermilerin tümünün hedefe isabet ettirildiği ifade edilmiştir.

Müşteki Serhat Akın'ın yaralanmasının ciddi boyutlarda olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda da öne sürüldü. Saldırganların olay sonrası kaçmaları ve kullanılan silahın niteliği, eylemin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmesine yol açtı.

Fezlekenin İlgili Devlete Gönderilmesi

Başsavcılıkça hazırlanan fezleke, 7 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Olayın aydınlatılması için gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Türkiye'deki suçların önlenmesi adına önemli bir adım atılmıştır.

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