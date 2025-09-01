Şerif'ten İsrail'e Tepki: Gazze'deki Yürek Parçalayan Katliam ve İndus Suları Uyarısı

Şerif'ten İsrail'e Tepki: Gazze ve Bölgesel Gerginlikler

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in ev sahipliğinde Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde konuştu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin güçlü mesajlar verdi.

Zirvede Şerif'in Mesajı

Şerif, Orta Doğu'daki duruma ilişkin olarak İsrail'in Haziran'da İran'a yönelik saldırılarını ve Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları kınadı. İsrail'in İran'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şerif, Gazze için şu ifadeyi kullandı: Gazze'de süren ızdırap ve açlık kolektif vicdanımızda kapanmayan yara oluşturuyor.

Çözüme Çağrı ve İki Devletli Model

Şerif, Gazze'deki şiddet ve katliamın sona ermesi çağrısını yineledi ve Birleşmiş Milletler denetiminde, bağımsız Filistin devleti ile iki devletli çözümü desteklediklerini bildirdi.

İndus Suları Anlaşması ve Su Erişimi Uyarısı

Çatışmalarda yapısal diyalogun önemine işaret eden Şerif, uluslararası ve ikili anlaşmalara saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı. Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması bağlamında, Şerif, su kaynaklarına kesintisiz erişimin ŞİÖ üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Hindistan ile Çatışma ve Ateşkes Süreci

Taraflar arasındaki çatışmanın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından başladığı, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, operasyonu Sindoor Operasyonu olarak adlandırmış ve bunu gurur anı olarak nitelendirmişti.

Hindistan, Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiğini iddia ederek İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldı. Taraflar, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.