SETA Söyleşisinde Askeri Alanda Yapay Zeka Tartışıldı

SETA Söyleşisi: Askeri Alanda Yapay Zeka Kullanımı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından gerçekleştirilen "Askeri Alanda Yapay Zekanın Kullanımı" konulu söyleşi, ilgiyle karşılandı. SETA araştırmacısı Gloria Shkurti Özdemir ve Doç. Dr. Erman Akıllı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden moderatörlük yaptı. Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe, SETA Washington DC araştırmacısı Ozan Ahmet Çetin de katılarak önemli bilgiler paylaştı.

Yapay Zeka ve Savunma Bütçeleri

Ozan Ahmet Çetin, devletlerin yapay zekanın askeri alanda kullanımına dair ayırdığı yüksek bütçelere dikkat çekti. Ayrıca yapay zekanın kullanılmamasının savunma risklerini artırabileceğini vurgulayarak; askeri araçlara kazandırılan otonomi sayesinde, insanların askeri operasyonlardaki fiziki rollerinin azaldığını belirtti.

Karar Destek Sistemleri ve Teknoloji Entegrasyonu

Çetin, yapay zekanın karar destek sistemlerinde sağladığı avantajları da gündeme getirerek, askeri başarı için bu teknolojilerin önemine değindi. Dünya genelindeki liderlerin, söz sahibi olabilmek için yapay zekaya verdiği önemi dile getirdi. Caydırıcılık noktasında yapay zeka araçlarının rol oynayabileceğine dikkat çeken Çetin, devletlerin mevcut sistemlerine bu teknolojiyi entegre etme çabalarının yoğunlaştığını ifade etti.

Siber Güvenlik ve Terörle Mücadele

Yapay zeka teknolojilerinin, geleneksel savunma sistemlerini zayıflatabileceğini belirten Çetin, bu teknolojinin aynı zamanda siber güvenlik alanında da önemli faydalar sağladığını ifade etti. Türkiye'de tüm devlet erkanının yapay zekaya büyük önem atfettiğini ve bu alanda kaynaklar ayırdığını söyledi. Kalabalık bir katılımcı grubu ile yapılan söyleşide, yapay zeka teknolojilerinin terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde nasıl kullanıldığı konuları da merakla tartışıldı.

Uzayda Otonom Araçlar

Son olarak, Çetin, yapay zeka destekli otonom araçların uzayda kullanımına dikkat çekerek, bu alandaki gelişmelerin önemini vurguladı.