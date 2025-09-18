Şeybani Washington'a Gidiyor: Yaptırımların Kalıcı Kaldırılması İçin Lobi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Şam'a uyguladığı yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması amacıyla Washington'u ziyaret ediyor. Amerikan Axios sitesinin aktardığına göre, Şeybani'nin bu ziyaretinin Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasından sonra ilk kez ABD'yi ziyaret eden bir Suriye Dışişleri Bakanı niteliği taşıdığı belirtildi.

Ziyaretin amacı ve gündemi

Şeybani'nin, Washington'da yaptırımların kalıcı kaldırılması için Kongre üyeleri ve ABD yetkilileriyle görüşeceği bildirildi. Haberlerde, Şeybani'nin bugün ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği; görüşmelerde ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerine lobi yapılacağı ifade edildi.

Kongre görüşmeleri ve şartlar

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları geçici olarak kaldırdığı, ancak kalıcı bir kaldırma için Kongre onayının gerektiğine dikkat çekildi. Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada bir grup senatörle birlikte Şeybani ile Kongre'de görüşeceklerini doğruladı ve yaptırımların kalıcı kaldırılmasını desteklemek için Suriye yönetiminin DEAŞ karşıtı koalisyona resmen katılması ve İsrail ile Şam arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması konusunda ilerleme kaydedilmesinin gerektiğini belirtti.

Rubio ve diğer görüşmeler

Şeybani'nin Washington ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin ayrıca Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik yürütülen müzakereleri de kapsamayı sürdüreceği aktarıldı.

Londra'daki müzakereler ve taraflar

Haberde, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması amacıyla dün Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi. Müzakere kapsamında Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği, görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, taraflar arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi.

Suriye yönetiminin değerlendirmesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün yaptığı açıklamada İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" söylemişti.

Axios kaynaklı haber, Şeybani'nin Washington temaslarının hem yaptırımların kalıcı kaldırılması hem de bölgesel güvenlik düzenlemeleri ekseninde dikkatle takip edileceğini gösteriyor.